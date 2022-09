Tour du Luxembourg: Matteo Trentin (UAE Team Emirates) s'offre la 2e étape au sprint

L'Italien, lancé par son équipier Rui Oliveria, a précédé sur la ligne le champion de France Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl). L'Italien Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl) a franchi la ligne en 3e position. Le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ), vainqueur en solitaire de la première étape mardi à Luxembourg, a conservé le maillot jaune de leader. Le Français possède toujours 7 secondes d'avance sur le Néerlandais Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck) et désormais 8 sur Trentin qui a obtenu 10 secondes de bonification grâce à son second succès de l'année après Le Samyn le 1er mars dernier.

Huit coureurs ont animé l'étape: les Français Bastien Tronchon et Cyril Barthe, l'Allemand Justin Wolf, le Luxembourgeois Tom Wirtgen, le Danois Morten Hulgaard, le Néo-Zélandais James Fouché et les Espagnols Joel Nicolau et Asier Etxeberria. Partis tôt, ils ont réussi à se forger un avantage maximum de près de 3:30. Sous l'impulsion de l'équipe du leader Groupama-FDJ, le peloton a comblé celui-ci progressivement et repris les derniers courageux (Hulgaard, Barthe, Fouché) à 7,3 kilomètres du but peu avant la dernière bosse, le Poteau de Kayl (1,1 km à 6%). Le Français Dorian Godon y a tenté sa chance. Il résista jusqu'à 1300 mètres de l'arrivée mais n'a pu empêcher le sprint.

Jeudi, le peloton aura 188,4 km à couvrir au cours de la 3e étape. Le successeur du Portugais Joao Almeida sera connu samedi à l'arrivée de la 5e étape.