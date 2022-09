Championnat des Flandres: Fabio Jakobsen s'impose au sprint

Le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl a devancé l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) et son compatriote Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco). Cinq coureurs faussaient compagnie au peloton en début de course: Lorenz Van De Wynkele et Warre Vangheluwe, membres de l'équipe Elevate p/b Home Solution Soenens, le Suisse Johan Jacobs (Movistar), le Français Gwen Leclainche (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) et le Néerlandais Nick van der Meer (VolkerWessels).

Les deux derniers rescapés de l'échappée, Jacobs et Leclainche, étaient repris à 14 km de l'arrivée

Le sprint massif attendu pouvoir se tenir. Fabio Jakobsen se montrait le plus rapide, s'imposant pour la première fois avec son maillot de champion d'Europe conquis à Munich en août. Il décroche, à 26 ans, le 38e succès de sa carrière, le 13e de la saison. Le Néerlandais de Quick-Step Alpha Vinyl devançait de peu l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal). Un autre Néerlandais, Dylan Groenwegen (BikeExchange), prenait la troisième place. Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB) se classait cinquième devant Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert). Amaury Capiot (Arkéa Samsic) complétait le top-10.

Jakobsen succède au palmarès à Jasper Philipsen.