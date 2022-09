Sur la Primus Classic, Arnaud De Lie veut sa dixième victoire

Le jeune Wallon veut remporter une nouvelle (et plus) belle victoire ce samedi, à Haacht.

La Primus Classic se tient ce samedi, au lendemain du Championnat des Flandres (1.1), enlevé à Koolskamp par Fabio Jakobsen, lequel a pris la mesure, au sprint évidemment, de Caleb Ewan et Dylan Groenewegen. Arnaud De Lie n’était pas présent, ce vendredi, dans la dernière manche de l’Exterioo Cup (la Coupe de Belgique) que le néo-pro ardennais avait déjà remportée avant le départ.

Le Wallon, qui vise un dixième succès cette saison, sera bien à Brakel au départ de la Primus Classic, épreuve d’une catégorie supérieure (1.Pro), autrefois plus connue sous l’appellation de Grand Prix Impanis-Van Petegem.

Un an après le succès de Florian Sénéchal, malgré la concurrence des championnats du monde, la course qui finit à Haacht, en Brabant flamand, va réunir un plateau très relevé, mais qui sera privé de... Mathieu Van der Poel. Vainqueur du Grand Prix de Wallonie qu'il a dominé, le Néerlandais a renoncé et sera remplacé par Gianni Vermeersch dans l'effectif. "Les mauvaises conditions climatiques vont accroître la nervosité du peloton pendant la course et il a été décidé de ne prendre aucun risque. Mathieu terminera sa préparation pour le Mondial par une séance d'entraînement", a justifié sa formation avant de l'envoyer à Wollongong.

Au total, 199,3 km attendent les coureurs qui devront effectuer d’abord une longue partie en ligne (avec sept côtes en Hainaut et Brabant wallon) avant d’emprunter, après 120 km, des routes qui servirent l’an passé au Mondial de Louvain. Les désormais célèbres Moskesstraat (500 m pavés à 7,2 %) et Smeysberg (600 m à 7,9 %) seront gravis alors que la Bekestraat (400 m pavés à 7,6 %) et le Holstheide (800 m à 5,9 %) sont aussi au programme avant que la finale vers Haacht ne devienne pourtant plus plate avec, à 17 km du but, l’ultime difficulté, l’Hulstbergstraat.