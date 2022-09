Mondiaux de cyclisme: la Néerlandaise Ellen Van Dijk sacrée championne du monde du chrono, Kopecky 9e

La Néerlandaise, déjà sacrée en 2013 et 2021, a enlevé cette première épreuve des Mondiaux de cyclisme en signant le meilleur temps de ce contre-la-montré féminin long de 34,2 kilomètres. En 44:28.60 (46.012 km/h), elle a devancé l'Australienne Grace Brown (+12.73) et la Suissesse Marlen Reusser (+41.68). Lotte Kopecky a terminé 9e, à 1:50. Van Dijk, qui a fermé le portillon de départ, a dominé la course de bout en bout en passant en tête lors des deux points intermédiaires. Elle pointe désormais à un titre de la Française Jeannie Longo, quatre sacres.

Devant son public, Grace Brown, partie dans le premier groupe, a longtemps occupé le "hot seat" en signant un temps de 44.41. Cinquième à Imola en 2020, elle a décroché sa première médaille mondiale.

Quant à la Suissesse Reusser, présentée comme l'autre favorite au bouquet, a connu une moins bonne journée que lors du récent Euro, où elle avait battu Van Dijk. Dimanche, la Suissesse, 2e des Jeux Olympiques ainsi que des Mondiaux 2020 et 2021, a échoué à 41 secondes de la lauréate.

Quatrième à 52.11 secondes de Van Dijk, l'Italienne Vittoria Guazzini a remporté le premier titre de l'histoire chez les espoirs.

Annemiek van Vleuten, qui a réalisé un incroyable triplé Giro - Tour - Vuelta cette saison, a dû se contenter de la 7e place dans un temps de 46:11, à 1:43.02 de sa compatriote. La Néerlandaise de 39 ans, championne olympique de l'exercice à Tokyo l'été dernier, aura une dernière occasion l'année prochaine de décrocher un 3e sacre mondial du chrono, après 2017 et 2018, avant sa retraite prévue fin 2023.

Côté belge, Lotte Kopecky a terminé 9e pour sa première participation. Quadruple championne de Belgique de l'exercice et lauréate du Tour des Flandres et des Strade Bianche cette saison, elle a fini à 1:50 de Van Dijk. Seconde Belge engagée, Julie Van De Velde s'est classée 22e, à 3:41.