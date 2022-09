Mondiaux de cyclisme : Annemiek van Vleuten est remontée sur le vélo au lendemain de sa chute

La Néerlandaise avait été transportée à l'hôpital, où on avait diagnostiqué une fracture sans déplacement au coude droit. Elle décidera vendredi si elle prend part le lendemain à la course en ligne. Jeudi, Annemiek van Vleuten, qui aura 40 ans le 8 octobre, a effectué une sortie de deux heures. "Ce n'était pas idéal, mais ça allait", a-t-elle déclaré. "Je n'ai pas souffert, sauf si je me tiens droite sur les pédales. Alors, j'ai mal, ce qui est ennuyeux sur un tel parcours. Nous allons donc encore attendre. La fracture est stable, il n'est pas nécessaire de bander mon coude".

Annemiek van Vleuten compte décider vendredi si elle disputera la course en ligne prévue samedi. "Je dois prendre le départ avec un autre état d'esprit. Beaucoup de choses peuvent se produire en 24 heures, mais pas les miracles", dit van Vleuten, qui pourrait aussi encore prendre une décision samedi. "Même si on voudrait parler de la tactique en équipe avant cela. Il est trop tard pour faire appel à une remplaçante. C'est ennuyeux, mais je ne peux pas faire grand chose".