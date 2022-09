Deux mois après sa victoire sur le Tour de France, Jonas Vingegaard reprend la compétition en Croatie

Le vainqueur du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard va reprendre la compétition à l'occasion de la CRO Race, l'ancien Tour de Croatie à partir de ce mardi. Le Danois emmènera l'équipe Jumbo-Visma qui alignera également les Néerlandais Van Emden, Leemreize, Bouwman Roosen. Hofstede et Vader. Ce dernier revient également à la compétition près de six mois après sa grave chute au Tour du Pays basque.

Depuis le dernier Tour de France, Jonas Vingegaard n'avait plus couru et son équipe n'avait communiqué aucune date de retour pour le Danois. Une incertitude qui a alimenté les rumeurs selon lesquelles il aurait fait un burn out suite à sa victoire sur la Grande Boucle. Le voici donc de retour en course avec le Tour de Lombardie en point de mire.