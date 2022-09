Wout van Aert et son épouse Sarah sont venus encourager les Cats mardi face à la Chine.

Après Evenepoel et Kopecky, Van Aert a lui aussi assisté à un match des Cats: "J’adorerais aller voir un match de NBA"

Si les supporters belges étaient bien moins nombreux, mardi, que les très enthousiastes fans chinois, les Cats pouvaient toutefois compter sur un soutien de prestige. Au lendemain de la visite de Remco Evenepoel et de Lotte Kopecky, c'est Wout van Aert qui est en effet venu encourager notre équipe nationale. "Dans la foulée des championnats du monde cyclistes, je prolonge quelque peu mon séjour en Australie pour des vacances ; cela aurait été dommage de louper cette occasion, soufflait l'Anversois. L'ambiance était assez impressionnante, même si j'aurais préféré qu'on entende davantage les fans belges plutôt que chinois (rires)…"

Bien qu'il ne se dépeigne pas comme un fin connaisseur de basket, le dernier maillot vert du Tour de France n'est toutefois pas étranger à la balle orange. "Ma compagne Sarah a joué en club à Heerentals lorsqu'elle était plus jeune. Mais lorsque notre relation est devenue sérieuse, elle a choisi de ranger short et maillot afin de disposer de davantage de temps lors de week-ends déjà bien chargés avec mes courses. J'étais donc déjà allé la voir jouer mais j'ai également assisté à certaines rencontres de qualification pour les JO de Tokyo à Ostende. J'adorerais aller voir un jour un match de NBA. Peu importe que ce soit les Knicks, les Lakers ou les Golden State, c'est avant tout l'expérience globale qui m'attire. Je regarde certains matchs de la ligue américaine à la télé mais ne suis pas derrière une équipe plus qu'une autre."

