Binche-Chimay-Binche : Remco Evenepoel avec Keisse, Steels et Van Tricht pour sa première en arc-en-ciel

Remco Evenepoel sera accompagné d'Iljo Keisse, Stijn Steels et Stan Van Tricht sur les routes de Binche-Chimay-Binche mardi pour sa première course avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde. Quick Step-Alpha Vinyl a dévoilé vendredi sa sélection pour la course wallonne.

En plus d'Evenepoel, Keisse, Steels et Van Tricht, le 'Wolfpack' alignera également le Français Florian Sénéchal, le Tchèque Zdenek Stybar et le néo-professionnel slovaque Martin Svrcek au départ à Binche. "J'ai hâte de rouler pour la première fois avec mon nouveau maillot devant le public belge, mais je suis aussi impatient de rouler une dernière fois avec Iljo", a confié Evenepoel, cité dans le communiqué. "Il a eu une grande influence sur ma carrière et il m'a pris sous son aile dès mes débuts chez les professionnels. Sa présence, ses bons mots et son expérience vont nous manquer dans le peloton l'année prochaine. Avant cela, nous avons encore une course ensemble et sommes déterminés à montrer l'esprit du 'Wolfpack' devant nos fans."