John Lelangue répond à Marc Sergeant après l'annonce de son départ de Lotto-Soudal: "Un spécialiste pour couler un navire..."

John Lelangue et Marc Sergeant se sont affrontés sur Twitter.

Quatre ans après son arrivée chez Lotto-Soudal, John Lelangue a choisi de continuer son aventure en tant que manager général du Tour de Pologne à l'issue de la saison. Une décision qui a été très mal reçue par son prédécesseur. En effet, Marc Sergeant avait réagi sur Twitter en attaquant le manager de l'équipe: "Imagine, tu reçois un beau bateau, il a été bien entretenu pendant des décennies et pourtant tu commences à faire un trou dedans, mais quand il coule, tu obtiens d'abord un nouveau bateau et ensuite tu quittes le navire en train de couler", a-t-il écrit.

Sergeant reproche donc à Lelangue de quitter un navire en pleine dérive qui risque de tomber en D2. Sur le même réseau social, John Lelangue n'a pas manié la langue de bois pour lui répondre. "Pour être honnête, Marc Sergeant, je devrais prendre ça comme un compliment venant d'un spécialiste en la matière comme toi. Avant que j'arrive (et aussi après) tu as fait la majeure partie du travail pour créer ces trous." Son message était accompagné des trois hashtags #history #honest #truthwillsooncome, soit "histoire", "honnêteté" et "la vérité sortira bientôt." Ambiance.