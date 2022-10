La chronique de Jean-Marc Ghéraille: Remco Evenepoel et la célèbre malédiction du maillot arc-en-ciel?

Binche-Chimay-Binche : Remco Evenepoel avec Keisse, Steels et Van Tricht pour sa première en arc-en-ciel

Remco Evenepoel sera accompagné d'Iljo Keisse, Stijn Steels et Stan Van Tricht sur les routes de Binche-Chimay-Binche mardi pour sa première course avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde. Quick Step-Alpha Vinyl a dévoilé vendredi sa sélection pour la course wallonne.