Le Français Axel Zingle remporte la 4e édition de la Famenne-Ardenne Classic, Arnaud De Lie chute

Cinq coureurs de l'échappée matinale sont rentrés sur les circuits locaux avec un peu plus de deux minutes d'avance sur le peloton, alors qu'il restait trois tours d'une boucle de 24 kilomètres à effectuer. Le groupe d'échappés était composé de Gage Hecht (Human Powered Health), Maikel Zijlaard (Volkerwessels), Tim Marsman (Metec), Emil Vinjero (Riwal) et Mark Steward (Bolton Equities Black Spoke).

Le regroupement avec le peloton s'est opéré au dernier passage de la ligne d'arrivée à 24 kilomètres de la fin. Plusieurs attaques se sont produites dans les derniers kilomètres. On a notamment vu le Français Anthony Turgis tenter l'aventure à cinq kilomètres du but. Le regroupement s'est opéré à deux kilomètres de la ligne, grâce, notamment, au forcing des coureurs de Lotto-Soudal, co-équipiers d'un des favoris du jour, le régional Arnaud De Lie. Ce dernier a cependant chuté en dérapant dans le dernier virage et a dû laisser partir le peloton pour l'explication finale dont est sorti vainqueur le Français Axel Zingle (Cofidis) devant les Belges Amaury Capiot (Arkea-Samsic) et Oliver Naesen (AG2R-Citroën).

Axel Zingle, 23 ans, a succédé au Belge Dimitri Claeys qui s'était imposé en 2019 dans la troisième édition de la Famenne-Ardenne-Classic, qui avait connu deux annulations en 2020 en raison de la crise sanitaire, et en 2021, en raison du remaniement du calendrier UCI.

L'Alsacien est le premier coureur français a inscrire son nom au palmarès de la course wallonne après le Néerlandais Moreno Hofland en 2017, le Canadien Guuillaume Boivin et le Belge Dimitry Claeys en 2019.