Matej Mohoric remporte le Tour de Croatie grâce aux bonifications

Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) a remporté le classement final du 7e Tour de Croatie (2.1) qui s'est achevé dimanche par une étape de 158 kilomètres entre Sveta Nedelja et Zagreb.

Mohoric a terminé 2e de cette 6e et dernière étape, battu au sprint par l'Italien Elia Viviani (Ineos Grenadiers). Grâce au jeu des bonifications, Mohoric a délogé de la 1e place du classement général le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 14e dimanche.

Dany Van Der Tuuk (Kern Pharla), Alexander Cataford (Israel-Premier Tech), Timo Roosens (Jumbo-Visma), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) et Alex Martin (Eolo-Kometa) ont formé l'échappée du jour, sous bonne garde du peloton qui maîtrisait l'es fuyards à une minute.

Le peloton, conduit par la formation Bahrain, a haussé le ton à 25 kilomètres de l'arrivée, ce qui a fait fondre progressivement l'avantage du groupe de tête. L'entrée sur le circuit final, tracé dans le cœur de Zagreb, a sonné le glas de l'échappée à dix kilomètres du but, moment choisi par le Français Alexis Guérin, leader du classement des monts, pour prendre vainement quelques longueurs sur le peloton réduit à quelque 40 coureurs. Un long faux plat en pavés dans la finale a réduit le groupe à une vingtaine d'hommes pour le sprint final qui a tourné à l'avantage de l'Italien Elia Viviani (Ineos-Grenadiers). Celui-ci signé son deuxième succès de la saison devant Matej Mohoric et l'Italien Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa). Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB) termine 4e et premier Belge.

Le jeu des bonifications a tourné à l'avantage de Mohoric qui a dépossédé Vingegaard du maillot rouge que le Danois avait endossé samedi grâce à sa victoire dans la 5e étape. Le Slovène termine avec 1 seconde d'avance sur le Dabnois et 11 sur le Britannique Oscar Onley (DSM).

Matej Mohoric, vainqueur cette saison de Milan-San Remo et auteur de quatre top 3 au Tour de Croatie, succède au palmarès au Britannique Stephen Williams.