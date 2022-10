À Binche, Christophe Laporte a complété sa collection

Remco Evenepoel n'était pas le seul coureur du podium du Championnat du monde à reprendre la compétition ce mardi. Son dauphin en Australie, Christophe Laporte, a rappelé qu'il affectionnait les tracés wallons. L'ancien vainqueur du Circuit et du Grand Prix de Wallonie a dominé Binche-Chimay-Binche en optant pour l'attaque. En sortant du groupe d'échappés, à 11 bornes du but. "Les jambes étaient bonnes au Mondial, il n'y avait pas de raison que ce ne soit pas le cas un peu plus d'une semaine plus tard, même si mes sensations étaient bizarres en début de course", raconte le coureur Jumbo-Visma. "C'était assez rapide, cela attaquait dans tous les sens et j'ai préféré sortir moi aussi pour ne pas me faire piéger. Dans le groupe à l'avant, je m'attendais à ce qu'ils ne collaborent pas avec moi, j'ai donc décidé d'attaquer."

Seul Rasmus Tiller l'a accompagné. "Je n'étais pas spécialement confiant par rapport à un sprint contre lui, mais je voyais qu'il prenait peu de relais. J'ai tout donné dans la dernière montée et j'ai réussi à le lâcher."

Il met désormais le cap avec confiance vers Paris-Tour.