Evenepoel rend hommage à Gilbert et Keisse : "Deux de mes idoles"

Binche - Chimay - Binche est la première course de Remco Evenepoel en tant que champion du monde. L'occasion de voir le Brabançon avec son maillot arc-en-ciel pour la première fois. Mais pas uniquement. Cette course honorera également Philippe Gilbert et son coéquipier chez Quick-Step, Iljo Keisse. Ces deux coureurs vont effectivement disputer leur dernière course sur le sol belge.

"C'est une belle finale pour mes supporters belges", dans des propos repris par le Nieuwsblad. "Ces derniers jours ont été incroyables. Aujourd'hui, je vais en profiter au maximum. La décision de rouler ici a été prise à la dernière minute, mais je suis heureux d'être là. C'est une course spéciale pour le peloton, mais aussi pour moi. Ma dernière de la saison, la première avec le maillot arc-en-ciel."





Avant le départ, le gamin de Schepdael a également tenu à rendre hommage aux deux coureurs. "Philippe Gilbert et Iljo Keisse sont deux de mes idoles. Iljo a joué un rôle très important dans ma vie et dans ma carrière. Je ne connais personne de plus emblématique que lui."





Compétiteur jusqu'au bout des ongles, Remco Evenepoel ne sera pas présent pour faire de la figuration. Même s'il est dans l'inconnue la plus totale vu son manque de préparation. "Je ne sais pas ce que je dois attendre aujourd'hui. Je vais essayer d'en profiter le plus possible. Le temps est déjà avec moi, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Ces derniers jours, j'ai très peu dormi. Je vais juste laisser venir la course à moi et voir ce qui est possible."