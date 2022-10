Accueil Sports Cyclisme Philippe Gilbert a profité de sa dernière course en Belgique avec Evenepoel: "Une belle passation entre deux champions" Sixième, le futur retraité était satisfait d’avoir fait la course à l’avant et d’être monté sur le podium avec Remco. Julien Gillebert Spécialiste Cyclisme



Les clameurs ont été fortes et ont longtemps résonné sur les pavés de la Grand-Place de Binche. En fin de matinée, quand Philippe Gilbert est venu signer pour la dernière fois la feuille de départ d'une course organisée en Wallonie, en Belgique. Et à l'arrivée. Au bout d'une course offensive de la part du futur retraité des pelotons. S'il n'a pas terminé parmi les trois premiers du Mémorial Frank Vandenbroucke, il a été invité à monter sur le podium, en compagnie du champion du monde Remco Evenepoel. "Nous avons vécu une belle journée de vélo,...