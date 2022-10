Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s'est adjugé la 101e édition des Trois Vallées Varésines (1.Pro), qui a mené le peloton sur 196,3 km entre Busto Arsizio et Varèse, mardi en Italie.

Pogacar remporte les Trois vallées varésines devant Higuita et Valverde

Le Slovène l'a emporté devant le Colombien Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) et l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), qui s'offre un podium à 42 ans pour l'avant-dernière course de sa carrière. Les Français Pierre Latour (TotalEnergies) et Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën) complètent le top 5.

Tadej Pogacar, 24 ans, a décroché la 45e victoire de sa carrière, la 15e cette année.

Le double vainqueur du Tour de France succède à l'Italien Alessandro De Marchi au palmarès de l'épreuve préparatoire au Tour de Lombardie (WorldTour), le dernier Monument de la saison qui aura lieu samedi.