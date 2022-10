Paris-Bourges: neuvième bouquet de la saison pour Jasper Philipsen, qui dompte Démare et Coquard

Après 198 kilomètres entre Gien et Bourges, le Belge s'est montré le plus véloce au sprint, devançant les Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Bryan Coquard (Cofidis). Vainqueur sortant, Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) a pris la 5e place, derrière le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché - Wanty - Gobert). La perspective d'un sprint massif a poussé la formation Lotto Soudal à travailler en tête du peloton, plaçant l'infatigable Victor Campenaerts aux avant-postes afin de mettre Arnaud De Lie dans les meilleures conditions possibles. Mais le 'Taureau de Lescheret', peu entouré dans les derniers hectomètres, a finalement dû se contenter de la 8e place, derrière Edward Theuns (Trek-Segafredo).

Philipsen s'est montré le plus véloce, décrochant sa 23e victoire chez les pros, la 9e en 2022 après, notamment, deux étapes du Tour des Émirats arabes unis et deux étapes du Tour de France.

Philippe Gilbert, qui disputait son avant-dernière course avant de tirer sa révérence dimanche à Paris-Tours, a été mis à l'honneur par l'organisation à l'issue de la course. Monté sur le podium, il a été longuement applaudi par les spectateurs.