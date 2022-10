Tout en puissance, Tadej Pogacar remporte un deuxième Tour de Lombardie

Le Slovène s'est encore une fois montré le plus fort.

C'était la dernière grande course de la saison. Cette 116e édition était davantage spéciale que les autres années. Avec le départ à la retraite de monuments comme Valverde ou Nibali, la classique des feuilles mortes possédait un goût particulier. Malheureusement pour Nieve, sa dernière course restera un mauvais souvenir à cause de sa chute.

Comme prévu, tout s'est décidé dans le Civiglio, l'avant dernière ascension de la journée, à 20 kilomètres de l'arrivée.

Une attaque de Pogacar a permis au Slovène de lâcher le peloton. Seul Enric Mas (Movistar) est parvenu à le suivre. Par la suite, Mikel Landa est parvenu à revenir sur le duo dans la descente du Civiglio. Jonas Vingegaard et Julian Alaphilippe à court de forme n'ont pas pu suivre le rythme du double vainqueur du Tour de France.

Dans la dernière difficulté du jour, Mas a attaqué Pogacar sans parvenir à le décramponner même si Landa a fait les frais de cette accélération.

Logiquement, Pogaçar s'est imposé au sprint face à Mas. Il avait déjà remporté le monument italien l'an dernier.

Le coureur de UAE Team Emirates confirme sa grande forme lors de cette fin de saison, quatre jours après avoir remporté les Trois vallées varésines.

C'est le troisième monument de la carrière du prodige après Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie en 2021.