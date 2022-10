Philippe Gilbert a refusé de succéder à John Lelangue à la tête de Lotto-Soudal !

C'est devenu son habitude: Philippe Gilbert a livré une vidéo sur sa chaine Youtube pour s'adresser à ses supporters et surtout répondre à tous les médias qui ont tenté de le contacter ces dernières heures. Cette fois, le tout jeune retraité a tenu à démentir les rumeurs qui font de lui le futur manager de la Lotto-Soudal, après le départ de John Lelangue il y a quelques jours.

"J'ai été contacté par l'équipe il y a plus d'un an déjà, concernant ce poste de manager de Lotto-Soudal. Et aussi des contacts plus récents, par médias interposés. C'est une belle offre mais je ne me sens pas prêt. Ce rôle de manager demande beaucoup de travail mais aussi d'expérience et de recul"

, explique-t-il.

"J'ai beau avoir l'expérience de ce milieu après vingt ans de carrière, le rôle de manager englobe beaucoup d'emplois et cela concerne aussi les jeunes et l'équipe féminine pour une centaine d'emplois au total. C'est peut-être un rôle que je prendrai plus tard mais j'aime faire les choses bien et là je ne me sens pas prêt. On parle de grosses responsabilités, de longues journées, de beaucoup de déplacements. Et là j'aimerais profiter un peu, me poser pendant quelques mois et trouver mon équilibre."

Le champion du monde 2012 se dit toutefois "honoré" que l'équipe ait pensé à lui et précise qu'il livrera prochainement des indications sur sa reconversion à court terme, assurant qu'il a "beaucoup de projets."