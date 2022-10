Vélo de Cristal: Remco Evenepoel grandissime favori

Remco Evenepoel est le grand favori au Vélo de Cristal, trophée récompensant le meilleur coureur cycliste belge de la saison et organisé par le quotidien Het Laatste Nieuws.

Le vainqueur sera connu mercredi soir dans les studios de DPG et la cérémonie sera à suivre, pour la première fois, en direct à la télévision. Wout van Aert a remporté les deux dernières éditions mais, malgré une saison 2022 de très haute volée, avec neuf victoires, dont trois succès d'étape et le gain du maillot vert sur les routes du Tour de France, possède un adversaire qui a réalisé une année 2022 d'ores et déjà entrée dans l'histoire du cyclisme belge.

En effet, Evenepoel, 22 ans, a remporté le classement final du Tour d'Espagne avant de devenir champion du monde à Wollongong grâce à une victoire en solitaire, une semaine après avoir déjà décroché le bronze dans le chrono. Pour couronner le tout, il a triomphé sur Liège-Bastogne-Liège et la Clasica San Sebastian.

Le pensionnaire de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl a déjà remporté le Vélo de Cristal en 2019, un an après avoir enlevé le titre d'Espoir de l'année.

Chez les dames, Lotte Kopecky semble également intouchable après avoir remporté les Strade Bianche, le Tour des Flandres et décroché une médaille d'argent aux Mondiaux. Forte aussi de deux titres européens sur la piste, elle devrait donc être plébiscitée pour la 3e fois de suite.

Alec Segaert figure déjà au palmarès de l'édition 2022. En effet, le coureur de l'équipe Lotto Soudal a été élu Espoir de l'année. Médaillé d'argent du contre-la-montre U23 des Mondiaux, il a récolté 1.036 points afin de devancer Vlad Van Mechelen (518) et Lennert Van Eetvelt (426). Joran Wyseure (276) et Thibau Nys (270) complètent le top-5.

Les prix du meilleur directeur sportif et du meilleur équipiers seront aussi décernés mercredi.