Tour de Vénétie: Matteo Trentin s'impose au sprint après une longue échappée

L'Italien s'est imposé au sprint devant le Français Rémy Rochas (Cofidis) et le Français Matteo Vercher (TotalEnergies). Le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana) et l'Italien Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) complètent le top 5. Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces Wallonie-Bruxelles), Andrea Pietrobon (Eolo-Kometa), Matteo Vercher et Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) ont formé l'échappée du jour mais Pietrobon a été rapidement lâché après une chute.

Après avoir compté plus de quatre minutes d'avance sur le peloton, Robeet et Vercher se sont isolés en tête mais le duo a été repris par un groupe d'une dizaine de poursuivants à 58 km de l'arrivée.

À 11 km de l'arrivée, Miguel Angel Lopez a placé une attaque et a été suivi par Matteo Trentin, Alessandro De Marchi, Rémy Rochas et Matteo Vercher. Le quintet s'est joué la victoire au sprint et Trentin s'est montré le plus rapide devant Rochas, Vercher, Lopez et De Marchi.

L'Italien décroche la 29e victoire de sa carrière, la 3e cette saison après le Grand Prix Samyn et une étape du Tour du Luxembourg. Il succède au palmarès à Xandro Meurisse, vainqueur l'an dernier.