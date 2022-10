Accueil Sports Cyclisme Notre journaliste vous raconte son Philippe Gilbert, du jeune débutant au plus grand sportif wallon: "Il n'y aura plus jamais personne comme lui" Un quart de siècle de souvenirs au contact de l’extraordinaire carrière de Philippe Gilbert. Eric de Falleur Spécialiste Cyclisme



©Photo News

"Écrire mon Philippe Gilbert à moi, quel intérêt ?", me suis-je demandé quand on m'en a parlé. J'ai compris cependant que j'avais eu la chance en effet de côtoyer de près la carrière d'un des plus grands champions cyclistes belges....