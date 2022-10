Déjà grand-père à plusieurs reprises, Eddy Merckx deviendra durant l’année 2023 arrière-grand-père pour la première fois. En effet, son petit-fils Luca Masso (28 ans), le fils de sa fille Sabrina et champion olympique de hockey en 2016, et son épouse Rachel Szlanyinka attendent un heureux événement. Félicitations aux futurs parents et à leur grande famille.