Philippe Gilbert : une exceptionnelle carrière en 20 chiffres

Philippe Gilbert a mis un terme à sa carrière dimanche à l’issue de Paris-Tours. À 40 ans, le Wallon a passé plus d’un quart de siècle dans les pelotons, dont deux décennies chez les professionnels. Il s’est constitué l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du cyclisme, comme en atteste cette série de chiffres.

©D.R.

20 saisons chez les professionnels auxquelles s'ajoutent les six passées dans les catégories d'âge de 1997 à 2002, deux en débutants, deux en juniors et deux en espoirs.

5 équipes (toutes du WorldTour ou assimilé) dont Philippe Gilbert a été membres durant ces vingt saisons.

2003 à 2008 Fdjeux.com et Française des Jeux

2009 à 2011 Silence - Lotto et Omega Pharma Lotto

2012 à 2016 BMC Racing Team

2017 à 2019 Quick Step Floors et Deceuninck Quick Step

2020 à 2022 Lotto-Soudal.

Chez les jeunes, après avoir couru en individuel puis au VC Ourthe Amblève Valcapri, Gilbert a évolué dans un club de la région d’Alost, Woonbemiddeling, avant de passer trois saisons dans l’équipe juniors et U23 Go Pass ABX de Dirk De Wolf.

95 succès chez les professionnels, soit 81 épreuves UCI et 14 courses nationales, critériums et kermesses.

4 championnats

1 championnat du Monde (2012)

2 championnats de Belgique (2011, 2016)

1 championnat de Belgique de chrono (2011) 5 Monuments

5 monuments

2 Tours de Lombardie (2009, 2010)

1 Liège-Bastogne-Liège (2011)

1 Tour des Flandres (2017)

1 Paris-Roubaix (2019)

©BELGA

12 autres classiques

4 Amstel Gold Race (2010, 2011, 2014, 2017)

1 Flèche wallonne (2011)

1 Clasica San Sebastian (2011)

1 Grand Prix de Québec (2011)

2 Circuit Het Volk (2006, 2008)

2 Paris-Tours (2008, 2009)

1 Strade Bianche (2011)

--> A découvrir: les proches de Philippe Gilbert témoignent avant la retraite du champion.

17 courses d’un jour

2 Tour du Piémont (2009, 2010)

2 Flèche brabançonne (2011, 2014)

2 Grand Prix de Wallonie (2006, 2011)

1 Grand Prix de Fourmies (2006)

1 Le Samyn (2008)

1 Trophée Mallorca (2008)

1 La Polynormande (2005)

1 Coppa Sabatini (2009)

1 Grand Prix Cerami (2015)

1 Tour du Haut Var (2005)

1 Tour de Murcie (2016)

1 Grand Prix d'Isbergues (2018)

1 Trophée des Grimpeurs (2005)

1 Trophée Soller (2008)

8 courses à étapes

1 Tour de Pékin (2014)

3 Ster ZLM Toer (2009, 2011, 2014)

1 3 Jours de La Panne (2017)

1 Tour de Belgique (2011)

1 Quatre Jours de Dunkerque (2022)

1 Paris-Corrèze (2004)

11 étapes d’un grand tour

7 étapes de la Vuelta (2010, 2012, 2013, 2019)

3 étapes du Giro (2009, 2015)

1 étape du Tour (2011)

©BELGA

24 étapes

2 étapes Eneco Tour (2006, 2011)

1 étape Tirreno-Adriatico (2011)

1 étape Tour de Pékin (2014)

1 étape du Dauphiné Libéré (2006)

1 étape du Tour de Suisse (2017)

4 étapes Ster ZLM Toer (2009, 2011, 2014)

2 étapes Tour de Luxembourg (2016)

2 étapes Tour de Belgique (2010, 2011)

2 étapes 4 Jours de Dunkerque (2005, 2022)

1 étape Tour de Wallonie (2015)

1 étape 3 Jours de La Panne (2017)

1 étape Tour Down Under (2004)

1 étape Tour Méditerranéen (2005)

1 étape Tour du Limousin (2007)

1 étape Tour d'Algarve (2011)

1 étape Tour de La Provence (2019)

1 étape Tour de l'Avenir (2003)

10 critériums

2 Aix (2006, 2013)

2 Calais (2009, 2011)

1 Alost (2011)

1 Kristiansand (2011)

1 Herentals (2011)

1 Lommel (2011)

1 Courtrai (2015)

1 Hellemmes (2017)

3 kermesses

1 Wetteren (2006)

1 Isières (2010)

1 Gullegem (2011)

1 course nationale

1 classement général Challenge de Majorque (2008)

Dans les catégories de jeunes, le Liégeois a enlevé 79 courses : 30 en débutant (7 en 1997 et 23 en 1998), 31 en juniors (12 en 1999 et 19 en 2000) et 18 en espoir (6 en 2001 et 12 en 2002).

18 distinctions

3 sportif belge de l'année (2009, 2010, 2011)

1 trophée national du Mérite sportif (2009)

1 chevalier de l'ordre du Mérite de Wallonie (2011)

3 meilleur sportif des Mérites sportifs de la Communauté française (2010, 2011, 2012)

1 Vélo d'or (2011)

1 Mendrisio d'or (2012)

4 Vélo de cristal (2008, 2009, 2010, 2011)

3 Flandrien de l'année (2009, 2010, 2011)

1 trophée de l'Association internationale des journalistes de cyclisme (2009)

1 Philippe Gilbert a terminé la saison 2011 en n°1 mondial. Une position qu'il avait également occupée durant quelques semaines la saison précédente.

©BELGA

Des compétitions dans 29 pays différents: y compris des étapes de Tours en Andorre (Tour, Vuelta, Catalogne), San Marin (Giro) ou au Liechtenstein (Tour de Suisse). Vingt de ces pays sont situés en Europe et 9 ailleurs. Au nombre d'épreuves, la France arrive en tête (48 courses différentes), devant la Belgique (44), l'Italie (20) et l'Espagne (15).

15 sélections pour un championnat du monde des pros (record pour un Belge alors que le Français Raymond Poulidor a participé à 18 Mondiaux). Gilbert a couru 13 fois d'affilée l'épreuve arc-en-ciel entre 2003 et 2015 puis en 2017 et 2019. Il a aussi participé à trois Jeux olympiques (2004, 2012 et 2016), deux Euros et avait été sélectionnés avant cela chez les jeunes au Mondiaux juniors (2000) et espoirs (2001 et 2002).

Philippe Gilbert est l'un des 103 coureurs qui ont enlevé au moins une fois une étape dans chacun des trois grands tours. Il en a remporté une au Tour, trois au Giro et sept à la Vuelta.

Le Liégeois a été leader à 24 reprises du classement général d'une course à étapes. Dans les grands tours, s'il n'a jamais porté le maillot rose du Giro, il a été leader du Tour lors d'une étape et à cinq reprises à la Vuelta.





1592 jours de course et 25 grands tours disputés