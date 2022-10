Edward Theuns remporte le Critérium de la Japan Cup pour la deuxième fois

Le Belge de l'équipe Trek-Segafredo a devancé au sprint le Français Axel Zingle (Cofidis) et le Japonais Atsushi Oka (EF Education-NIPPO Development Team) après 33,75 kilomètres de course, samedi à Utsunomiya, au centre du Japon. Dimanche, la Japan Cup (1.Pro) se disputera autour d'Utsunomiya sur 144,2 km, soit 14 tours d'un circuit local qui comporte une difficulté. En 2019, lors de la dernière édition, la victoire était revenue au Néerlandais Bauke Mollema, plus rapide que le Canadien Michael Woods (EF Education First) au terme d'un sprint à deux.