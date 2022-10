Accueil Sports Cyclisme Patrick Lefevere laisse planer le doute: "Giro ou Tour pour Remco ? On décidera probablement en décembre" Le parcours du Tour d’Italie 2023 plaît au manager flandrien qui veut avoir tous les éléments avant de poser un choix. Quentin Finné Journaliste omnisports



©PHOTONEWS

"Même s'il compte trois chronos individuels et me plaît, je ne crois que pas que les organisateurs du Giro aient construit le parcours de leur édition 2023 en fonction de Remco Evenepoel…"C'est dans un sourire et avec ce sens de la formule qui fait toujours mouche que Patrick Lefevere a réagi à la...