Remco Evenepoel: "Giro ou Tour en 2023? Le choix est fait..."

Remco Evenepoel a récolté 510 points pour devancer Wout van Aert (438) et Arnaud De Lie (308). C'est la première fois qu'Evenepoel remporte cette distinction, le trophée lui ayant été remis avant qu'il ne parte en voyage de noces. À cette occasion, Remco a, par ailleurs, accordé au média organisateur une interview dans laquelle il indique avoir "fait (son) choix" quant à une participation au Giro ou au Tour de France en 2023. "Mais on n'annoncera la décision qu'en janvier prochain", dit l'intéressé. "Je peux simplement dire que je suis content de mon programme, calme au début puis de plus en plus étoffé. L'inverse de cette saison en quelque sorte. Milan-Sanremo? On ne sait pas encore, c'est en option. Ce week-end-là est encore incertain dans mon programme. Mais ce serait beau si je pouvais y prendre part..."

Remco Evenepoel, sacré champion du monde en Australie, a également précisé ce qui était pour lui la performance la plus aboutie de sa part cette année. "D'un point de vue purement physique, mon solo à San Sebastian était le numéro le plus costaud. Mais ce qui m'étonne surtout est d'avoir pu conserver ma forme de la fin du mois de juillet à la fin septembre. Pendant toute cette période, je n'ai connu qu'une seule mauvaise journée (NdlR : lors de la 14e étape de la Vuelta). Et encore, c'était après une chute…"