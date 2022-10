Pour Eddy Merckx, Remco Evenepoel doit privilégier le Giro : "A ce stade de sa carrière, c'est mieux que le Tour de France"

Après une fin de saison époustouflante, les plans prévus pour Remco Evenepoel vont peut-être se modifier. Alors qu'il se dirigeait vers le Giro, le vainqueur de la dernière Vuelta hésite finalement à délaisser l'épreuve italienne pour réaliser ses grands débuts au Tour de France. Une idée pas forcément partagée par Eddy Merckx qui s'est confié à la Gazzetta dello Sport.

"Ces derniers mois, il a fait de grands progrès : Liège, la Vuelta, les championnats du monde. Maintenant, je lui conseille de faire le Giro. À ce stade de sa carrière, c’est mieux que le Tour. En outre, les courses en Italie sont toujours spéciales : les beaux endroits, les tifosi, la nourriture"

Selon le Cannibale, Remco pourrait également jouer la gagne en Italie même si cela dépendra aussi d'autres facteurs.

"Cela dépend de la force des autres, mais Evenepoel a prouvé ces derniers mois qu’il était un champion. Il a connu une évolution, il a gagné la Vuelta, un grand tour. Et il l’a fait en attaquant même dans les montées abruptes. Dans le Giro, ce sera plus difficile. Les ascensions y sont plus longues et plus délicates, et dépassent souvent les 2 000 mètres d’altitude… Et la météo est également différente, avec la possibilité de neige et le froid. Mais Evenepoel doit se mettre à l’épreuve. C’est la seule façon pour lui de connaître ses limites. Vous apprenez aussi de vos défaites."

Cet avis va-t-il compter dans la décision du champion du monde ?