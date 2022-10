Arnaud De Lie évoque son programme 2023: Kuurne en premier objectif et l’appel de Paris-Roubaix

Réunis ces vendredi et samedi dans la région de Beringen pour jeter les premières bases de la saison 2023, coureurs et staff de la formation Lotto-Soudal (il faudra dire Lotto-Dstny à compter du 1er janvier) s’y attaqueront principalement à de multiples tâches comme l’essai des vêtements mais évoqueront aussi les prémices des programmes de course dont les réels contours seront arrêtés dans un mois.

Une thématique à laquelle Arnaud De Lie a, déjà, forcément réfléchi. "Cela pourrait être intéressant de disputer une épreuve par étapes en tout début de saison de manière à acquérir assez rapidement du rythme, souffle le coureur de Lescheret. Je pense par exemple à l'Étoile de Bessèges. Kuurne-Bruxelles-Kuurne constituera le premier objectif d'une seconde année chez les pros au cours de laquelle j'ai envie de découvrir Paris-Roubaix, une épreuve à laquelle j'avais participé chez les juniors (7e) et qui m'avait beaucoup plu."