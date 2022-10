Accueil Sports Cyclisme A 37 ans, Wawrinka a déjà les yeux rivés vers la saison 2023 Le Suisse, qui collabore de nouveau avec son coach à succès, s’est qualifié pour les quarts. Vigneron Adrien ©AP

Son attitude positive et ses cris d’encouragement envers lui-même en disent long sur sa motivation et son envie de bien faire. Ces dernières semaines, Stan Wawrinka retrouve le plaisir de jouer et les bonnes performances s’enchaînent. Après une demi-finale fin septembre...