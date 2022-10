Après son malaise cardiaque en début d’année, Sonny Colbrelli devrait mettre un terme à sa carrière.

Sonny Colbrelli va devoir mettre définitivement un terme à sa carrière. C’est ce que rapporte samedi le journal sportif italien la Gazzetta dello Sport. L’Italien de 32 ans a souffert de graves problèmes cardiaques en mars après la première étape du Tour de Catalogne.

Colbrelli, vainqueur de Paris-Roubaix en 2021 et champion d’Europe, a fait un arrêt cardiaque et a dû être réanimé. On a découvert qu’il souffrait d’arythmie cardiaque et on lui a donc implanté un défibrillateur. Cependant, pour cette raison, il est interdit de sport de haut niveau en Italie. Colbrelli a été mis hors jeu pour le reste de la saison par son équipe Bahrain Victorious.

Ce dernier tiendra une conférence de presse avec Colbrelli le 15 novembre, rapporte la Gazzetta. Il devrait y annoncer officiellement sa retraite.

Ces derniers mois, Colbrelli a exploré la possibilité d’un come-back. Il a notamment été en contact avec Christian Eriksen, le footballeur danois qui a également eu un arrêt cardiaque lors du dernier Euro et qui poursuit sa carrière à Manchester United grâce à un défibrillateur. Pour Colbrelli, un tel retour est plus difficile. Après tout, il court sous une licence italienne. De plus, l’Union Cycliste Internationale (UCI) aurait interdit à Colbrelli de passer à une licence suisse, malgré le fait qu’il habite qu’il habite en Suisse.