Superprestige : Eli Iserbyt débute la défense de son titre par une victoire à Ruddervoorde

Parti pour s'imposer, le Néerlandais Lars van der Haar, champion d'Europe en titre, a été victime d'une crevaison et a permis à Iserbyt de s'isoler en tête. Déjà vainqueur des trois premières manches en Coupe du monde, Iserbyt a débuté la défense de son titre en Superprestige avec une victoire.

Le coureur de Pauwels Sauces-Bingoal l'a emporté avec 12 secondes sur Laurens Sweeck et 31 secondes sur Van der Haar.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Denise Betsema. Pour son premier succès de la saison dans les labourés, Betsema a devancé ses compatriotes Inge van der Heijden et Ceylin del Carmen Alvarado de respectivement 32 et 51 secondes. Marion Norbert Riberolle termine 5e et meilleure Belge à 1:11.

Tenante du titre, Lucinda Brand était elle absente à cause d'une fracture à la main droite. La Néerlandaise est tombée la semaine dernière lors de la reconnaissance de la manche de Coupe du monde à Tabor en Tchéquie et est absente pour une durée indéterminée.

La deuxième des huit manches de ce critérium de régularité aura lieu le vendredi 11 novembre à Niel.

