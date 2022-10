Sept mois après son malaise cardiaque, Sonny Colbrelli doit arrêter sa carrière: "C’est le pire moment de ma vie"

Sept mois après l’accident dont il fut victime le 21 mars dernier, Sonny Colbrelli a officialisé sa retraite. À 32 ans, l’Italien a dû s’y résoudre car ses dérèglements cardiaques sont incompatibles avec le métier de professionnel qu’il exerce depuis 2011, lui qui a conquis 34 succès.

"Il y a un an, je fêtais à ce même moment de l'année ma victoire à Paris-Roubaix (NdlR : la pandémie avait repoussé la reine des classiques au mois d'octobre), la plus grande de ma carrière, sans imaginer que douze mois plus tard je vivrais le pire moment de ma vie", dit-il.

Victime d’un arrêt cardiaque quelques instants après l’arrivée de la 1re étape du Tour de Catalogne, le champion d’Europe d’alors avait été réanimé grâce à un massage cardiaque et l’aide d’un défibrillateur. Quelques jours plus tard, on lui avait implanté un défibrillateur, ce qui lui interdisait tout espoir de courir encore à l’avenir en Italie, où la compétition est interdite aux coureurs munis de ce dispositif.

"J'ai toujours conservé l'espoir, même si je savais que ce serait compliqué, dit-il. Avec l'aide du staff médical de mon équipe, Bahrain Victorious, j'ai conservé l'espoir, je me suis remis à rouler sous stricte surveillance, j'ai consulté des spécialistes, j'ai pris espoir sur le cas de Christian Eriksen, mais le cyclisme n'est pas le foot. C'est trop risqué, j'ai reçu de Dieu une deuxième chance, mais je dois penser à ma famille, à mes parents…"