Mercato cycliste: Yves Lampaert prolonge de trois ans chez Quick-Step Alpha Vinyl

Yves Lampaert, 31 ans, fait partie de l'équipe Quick-Step depuis 2015. Il compte 15 victoires à son palmarès, la dernière en date étant le contre-la-montre de Copenhague lors de la 1e étape du dernier Tour de France, dont il a été le premier maillot jaune. Le Flandrien, champion de Belgique du contre-la-montre en 2017 et 2021 et dans la course en ligne en 2018, a aussi notamment enlevé A travers la Flandre en 2017 et 2018, une étape de la Vuelta en 2017 ou les Trois Jours de Bruges-La Panne en 2020. Cette année, Lampaert était bien parti pour monter sur le podium de Paris-Roubaix, mais a chuté lourdement après avoir été heurté par un spectateur à dix kilomètres de l'arrivée, se classant 10e de l'Enfer du Nord.

"Je suis très heureux que nous ayons trouvé un accord qui permettra à Yves de rester dans l'équipe", déclare Patrick Lefevere, le patron de Quick-Step Alpha Vinyl, cité dans un communiqué. "Il a remporté de grandes victoires individuelles mais il travaille aussi sans relâche pour les autres. C'est un élément essentiel de notre équipe".