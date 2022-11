Le Namurois Antoine Jamin meilleur Belge à l’euro des Juniors !

Ses nombreux supporters ont mis le feu, ce dimanche matin, tout au long du parcours de la Citadelle de Namur. Les « Allez Antoine » ont résonné partout sur le circuit du Championnat du Monde. Mais aussi de nombreux autres sons, dont celui d’une tronçonneuse qui faisait vibrer la foule. Antoine Jamin, par sa prestation, a lui aussi fait vibrer les rangées du public. Parti assez loin, le Namurois est remonté aux premières places comme une flèche survoltée.

Seul Wallon de la délégation belge sur ces Championnats d’Europe (avec l’ancienne française Marion Norbert-Riberolle, naturalisée belge et installée en Wallonie), Antoine Jamin a prouvé de la plus belle des manières qu’il méritait sa sélection en équipe nationale en remontant dans le top 5 de l’épreuve. Ce spécialiste du VTT, membre de la formation BH Wallonie MTB Team, est même passé en tête. Avant de se classer cinquième et meilleur Belge !« Pour moi, son Top 5 n’est pas une surprise », nous glisse Sven Vanthourenhout, le sélectionneur national. Antoine Jamin, lui, reconnaît s’être surpris. « Rouler aux avant-postes, ici, à Namur, devant tous mes supporters, c’était vraiment fort ! »Comme lui !