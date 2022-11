Accueil Sports Cyclisme Cian Uijtdebroeks fait le bilan de sa première saison chez les pros : "Je me donne 7,5/10 pour mon année 2022" Le jeune et talentueux Belge (19 ans) a réussi le grand saut et son adaptation au plus haut niveau. Quentin Finné Journaliste omnisports



Cian Uijtdebroeks peut se montrer heureux de sa première saison chez les pros. ©Xavier Piron

On a beau dire et répéter que seul ce qui est rare est précieux, la pléthore de jeunes talents cyclistes que compte actuellement notre pays fait pourtant scintiller un peu plus chacun d’eux. Comme si la Belgique prenait enfin définitivement conscience d’être sillonnée par une mine d’or dans laquelle il ne faut pas jouer de la pioche très longtemps pour déceler une nouvelle pépite. En marge du succès sur la Vuelta et du titre de champion du monde d’Evenepoel (22 ans) ou des neuf victoires d’Anaud De Lie (20 ans) pour sa première saison...