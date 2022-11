Le Franco-Belge organisé en juin, juste avant le National

Durant de longues saisons, Halle-Ingooigem était une dernière répétition avant le Championnat de Belgique, le mercredi juste avant la course au maillot tricolore. Mais la course n’a plus eu lieu depuis l’édition 2019, celle remportée par Dries De Bondt. Elle n’est pas non plus au calendrier de la saison 2022. À la recherche d’une bonne date depuis plusieurs années, les organisateurs du Circuit Franco-Belge ont fait la demande pour pouvoir mettre sur pied leur épreuve en cette journée du 21 juin.

Ce jour-là, il y a déjà une épreuve planifiée en Belgique : la kermesse de Ruddervoorde. Mais la Fédération belge de cyclisme autorise désormais d’avoir deux épreuves pour élite organisées à la même date (Ruddevoorde n’a pas le même statut que la course wallonne).

Longtemps organisé en fin de saison, sous la formule d’une course par étapes, le Circuit Franco-Belge avait été plusieurs fois déplacé ces dernières années. Le nordique Alexander Kristoff s’était imposé sur la 80e édition disputée dans la fournaise, en plein mois d’août, entre Tournai et La Louvière.

Comme les Championnats de France auront lieu cette année à Cassel, non loin de Tournai, les organisateurs du Circuit Franco-Belge espèrent attirer de nombreuses bonnes équipes de l’Hexagone, y compris des stars.