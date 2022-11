Le Gantois, associé à Jasper De Buyst, a terminé 3e de sa dernière course enlevée par Lindsay De Vylder et Robbe Ghys.

Six Jours de Gand : Iljo Keisse s’en va par la grande porte

Iljo Keisse a terminé sa carrière sportive en se classant 3e des 81es Six Jours de Gand, associé à Jasper De Buyst. Même s’il lui reste encore une dernière occasion d’enflammer "son" Kuipke gantois, jeudi soir, à l’occasion de la réunion disputée en son honneur, "Merci Iljooo", entre une sélection belge et une formation étrangère (avec Ganna, Terpstra, Cavendish et Viviani,...