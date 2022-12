Cyclisme : voici les noyaux 2023 et les transferts des équipes procontinentales (1/2)

Nous passons cette fois en revue les transferts des formations procontinentales. Les équipes de Division 2 seront dix-huit l’an prochain, une de plus qu’en 2022. Alpecin-Deceuninck et Arkéa-Samsic montent d’un niveau, tandis que Lotto-Dstny et Israel-Premier Tech font le chemin inverse pour trois ans. Les disparitions de B&B Hotels et Gazprom-RusVelo et la rétrogradation...

