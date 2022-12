Astana a annoncé ce lundi soir qu'elle mettait fin à son contrat après avoir découvert de "nouveaux éléments" qui lient celui qu'on surnomme Superman au médecin controversé Marcos Maynar. "En conséquence, l'équipe n'a d'autre solution que de mettre fin, avec effet immédiat, au contrat du coureur à cause de la violation du dit contrat et en accord avec les règles internes de l'équipe".

Le principal intéressé n'a pas tardé à réagir, dénonçant une "rupture abusive et injustifiée" et évoquant un possible recours devant la justice. Le coureur de 28 ans rappelle également qu'il n'a jamais subi le moindre contrôle positif dans sa carrière.

Pour rappel, Miguel Angel Lopez avait été arrêté le 22 juillet dernier dans le cadre d'une enquête pour trafic de médicaments au coeur de laquelle se trouvait déjà le Marcos Maynar.