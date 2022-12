Le nouveau maillot d’Arnaud De Lie et de ses coéquipiers a été dévoilé

La valse des maillots continue. Alors que 2023 approche à grands pas, les équipes dévoilent une à une leur nouvelle tenue pour la prochaine saison. C’est le cas ce mardi de Lotto-Dstny. La formation accueille un nouveau co-sponsor (Dstny remplace Soudal, parti chez … Quick Step), ce qui apporte une touche bleue aux équipements de l’équipe d’Arnaud De Lie. La dominance rouge, en référence à la Loterie Nationale, reste d’actualité. Pour rappel, Lotto-Dstny est redescendue d’une division, elle n’est plus en World Tour. Elle a désormais le statut d’équipe UCI Pro Team. Son ambition en 2023 sera d’emmagasiner un maximum de points afin de rester parmi les deux meilleures équipes de deuxième division et s’assurer une participation aux grandes épreuves en 2024. Avec, comme ambition à plus long terme, de retrouver sa place en World Tour.