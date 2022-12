Van Lerberghe a été le grand animateur d’une course de six tours et longue de 54 kilomètres. Premier à se lancer à l’attaque dès la première boucle, il était une nouvelle fois devant un tour plus tard, formant un trio avec Vanmarcke et Thomas Joseph.

Le seul à être ensuite parvenu à faire la jonction a été Warlop, laissant derrière, entre autres, Yves Lampaert et Tim Merlier, finalement 4e et 5e. Joseph a dû laisser filer les professionnels dans le dernier tour alors que Van Lerberghe a vu ses espoirs s’envoler en raison d’un problème technique.

Warlop a fait la différence en s'éloignant de la plage. Offrant une belle résistance, Vanmarcke a dû se contenter de la médaille d'argent. "Je ne m'attendais pas du tout à m'imposer", a dit Warlop à l'arrivée.

Le Belge de 26 ans est à la recherche d'une équipe pour la saison prochaine en raison de la faillite de la formation B&B Hotels. "La nouvelle a été terrible, pour nous mais aussi pour le monde du cyclisme. C'est dommage de l'avoir appris le 7 décembre. On ne s'y attendait pas. Pour l'instant, je n'ai aucune piste. J'ai chaque fois les deux mêmes réponses : soit le budget est trop étroit, soit l'équipe est complète."

Malgré une saison 2021 rendue compliquée par une infection au Covid-19 et une blessure, Warlop garde espoir. "Ce serait dommage de devoir arrêter dans de telles conditions. Je suis encore jeune. Mentalement, c'est compliqué. Si je ne trouve rien, je ne vois pas d'autres solutions que d'aller travailler."