Paris-Nice: le retour du col de la Couillole et d'un chrono par équipes pour l'édition 2023

Pour la 3e étape, un contre-la-montre par équipes sera au programme des coureurs, une première depuis 1993 et la victoire de l'équipe Once, autour de Dampierre-en-Burly (32,2 km). Petite nouveauté, "au lieu d'être pris sur le troisième ou quatrième coureur, les temps de ce chrono collectif seront enregistrés sur le premier coureur de chaque équipe à franchir la ligne", a précisé l'organisation.

La route va ensuite s'élever à partir de la 4e étape avec une arrivée à la Loge des Gardes (1re cat., 6,8 km à 7,1%), la station de sports d'hiver la plus proche de Paris après 164,7 km de course. Les sprinteurs auront encore une occasion de s'exprimer sur la 5e étape entre Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Paul-Trois-Châteaux (212,4 km) avant la 6e étape entre Tourves et La Colle-sur-Loup avec un dénivelé positif de 2.750 m.

La 7e étape, l'étape-reine de cette 81e édition, reliera Nice au sommet du col de la Couillole, le plus haut sommet de l'histoire de la course à 1.678 m d'altitude, après une étape de 142,9 km. C'est l'Australien Richie Porte qui s'était imposé lors de la dernière arrivée au col de la Couillole en 2017.

La 'Course au Soleil' se terminera le 12 mars avec la 8e étape autour de Nice (118,4 km) avec notamment trois cols de deuxième catégorie et deux de première catégorie dont le Col d'Eze à 15 km de l'arrivée.