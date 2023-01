La saison sur route reprend ce dimanche !

Après deux saisons marquées par la pandémie du coronavirus, les débuts d’année ont à chaque fois été chamboulés. Les coureurs européens n’ont par exemple plus disputé le Santos Tour Down Under. La course australienne a été maintenue sous la forme d’un critérium pour les Australiens, mais plus avec le niveau World Tour. Elle retrouvera son prestige, son niveau et des coureurs du monde entier le 17 janvier.