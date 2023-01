Arnaud De Lie déterminé à confirmer son excellente première saison au plus haut niveau: “Je me sens plus fort”

Tour d'Espagne: la montagne au centre de la Vuelta 2023

Réputée pour ses pentes effroyables et ses arrivées explosives, la boucle espagnole proposera encore cette année une édition au relief marqué, avec notamment dix arrivées en altitude et la découverte de nombreux nouveaux cols, et traversera trois pays : l'Espagne, l'Andorre et la France.