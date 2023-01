Bettiol surpris par son succès sur le Tour Down Under: "La tactique était simple, y aller à fond pendant six minutes"

Pour son retour au calendrier international après deux ans d’absence, avec deux annulations d’affilée à cause du coronavirus, le Santos Tour Down Under a innové en introduisant un prologue. Ce qui n’était pas dans les habitudes de la course australienne. L’Italien Alberto Bettiol s’est montré le plus rapide dans les rues d’Adélaïde. Avec une solide performance : l’ancien vainqueur du Tour des Flandres a devancé l’Américain Magnus Sheffield, lauréat l’an passé de la Flèche Brabançonne, de 8 secondes au bout des 5,5 kilomètres du parcours. Le jeune Danois Julius Johansen, de la formation Intermarché-Circus-Wanty, complète le podium. “Je ne m’attendais pas du...