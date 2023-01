Santos Tour Down Under : une chute et une victoire pour Bauhaus (VIDEO)

En vue du sprint, marqué par une autre chute qui a notamment impliqué le sprinter belge Jordi Meeus (il était aussi tombé en début d’étape !), Bauhaus, âgé de 28 ans, s’est montré le plus rapide et a résisté de justesse au retour en trombe de Caleb Ewan. "Au critérium avant le Tour Down Under, j’avais attendu trop longtemps avant de lancer mon sprint et j’ai décidé de changer de tactique, de le lancer de plus loin", détaille encore Phil Bauhaus, déjà vainqueur en World Tour, notamment sur des étapes du Tour de Pologne ou de Tirreno-Adriatico. "C’était super serré ! J’ai préféré attendre la confirmation de ma victoire avant de célébrer ce premier succès de l’année ! Cette journée se termine donc bien pour moi, mais elle n’était pas très chouette, c’était vraiment très nerveux avec de nombreuses chutes."

L’Italien Alberto Bettiol a conservé son maillot de leader.