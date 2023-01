Cyclisme: Jay Vine remporte le Tour Down Under en Australie

Jay Vine (UAE Team Emirates) a remporté sa première course à étapes du World Tour en s'adjugeant dimanche en Australie le Tour Down Under, dont la 5e et dernière étape a été décrochée par le Britannique Simon Yates (Team Jayco-AlUla) devant l'Australien.