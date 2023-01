Deuxième étape du Tour de San Juan : une revanche pour les Soudal Quick-Step de Jakobsen et Evenepoel ?

Au lendemain de la première étape de ce Tour de San Juan et de la victoire de Sam Bennett, la seconde journée de course au menu de ce lundi sera la plus longue de l’épreuve argentine. 201,1 kilomètres relient en effet Valle Fertil à San José de Jachal. Une deuxième étape qui devrait offrir aux sprinters une nouvelle occasion de s’exprimer… s’ils passent sans casse une première partie d’étape au profil tout de même assez escarpé.