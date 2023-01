Egan Bernal, un an jour pour jour après la chute qui a failli lui coûté la vie : "Remco est une source d’inspiration !"

Les affaires des pâtissiers de San Juan prospèrent depuis la fin de la semaine dernière et l’arrivée du peloton engagé sur la 39e édition de l’épreuve argentine. Après l’anniversaire de Jan Hirt (32 ans) samedi et avant ceux de Remco Evenepoel (23 ans) mercredi et de Peter Sagan (33 ans) jeudi, Egan Bernal vivra un cap symbolique ce mardi. Une de ces journées que l’on ne souhaite pas nécessairement...